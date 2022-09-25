Їде, щоб підійняти у Грузії синьо-жовтий прапор
Український захисник змінює на деякий час військовий фронт на спортивний. Кирило Коломієць захищав рідну країну від російської агресії. Для якісної підготовки до чемпіонату Європи та самого виступу на змаганнях Кирилу надали відпустку, пише 24 канал.
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Кирило Коломієць – представник України на ЧЄ у Молдові / Фото надане 24 каналу
У ГУР дали добро та відпустили талановитого бійця на престижний старт у Грузію. Адже торік Кирило став чемпіоном Європи з ММА.
Кирило Коломієць захищає Україну від окупантів / Фото надане 24 каналу
Кирило Коломієць – захисник України не лише на військовому фронті
- Кирило Коломієць – чинний чемпіон України.
- Чотири рази перемагав на турнірах серії "Road to WWFC". Також тріумфував на змаганнях WWFC, які відбулись у липні 2022-го у Молдові.
- Зворушливості перемозі у Кишиневі додав той момент, що свою звитягу Кирило присвятив своїм побратимам. Коломієць підсумував свій виступ щемливою та водночас зворушливою промовою: "Я підняв цей прапор, але я впевнений, що ми його ще не раз піднімемо у головній битві проти нашого спільного ворога. Слава Україні!".
- Присутні у залі були у захваті від таких слів та влаштували овації українському бійцю. А хтось із залу відповів Кирилу: "Героям слава!".