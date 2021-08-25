Коляденко получила квартиру за медаль Олимпиады-2020: борчиха подарила ее тренеру

Бронзовый призер Олимпиады-2020 по борьбе Ирина Коляденко получила собственную квартиру после медали в Токио. Спортсменка трогательно подарила ее своему тренеру.

Трогательный поступок бронзового призера Олимпиады

Губернатор Киевской области Володин Василий Геннадьевич сделал подарок Ирине Коляденко – бронзовому призеру Олимпиады в Токио. 22-летний украинской борчихе вручили квартиру в родном для спортсменки Ирпене.

Читайте также Моя молодость победила опыт, – борчиха Коляденко о желанной олимпийской медали

Девушка поблагодарила власть за подарок и написала трогательный пост на своей странице в инстаграме. Коляденко отметила, что не только не имела собственной квартиры и даже комнаты, получить свое жилье было мечтой девушки.

Однако за титанической работой спортсменки стоит ее личный тренер Владимир Яременко. Коляденко отдала ключи от квартиры своему наставнику, которому она искренне благодарна за работу и заботу на протяжении ее карьеры.

Специалист поддерживал Ирину во времена падений и побед, жертвуя семейной жизнью. При этом у наставника тоже нет собственного жилья. Борчиха трогательно отдала подаренную квартиру специалисту и отметила, что с помощью тренера будет дальше работать над воплощением этой мечты.

Напомним, что Ирина Коляденко стала одной из двух борчих, которые принесли Украине олимпийскую "бронзу" в Токио. В бронзовом финале украинка эффектно одолела латвийку Анастасию Григорьеву.

Еще одну медаль нашей стране по борьбе принесла Алла Черкасова, воплотив мечту своего сына.

Текст публикации Ирины Коляденко в инстаграме:

Вчера состоялось еще одно очень важное и такое нужное событие в моей жизни. Губернатор Киевской области Володин Василий Геннадьевич вручил мне ключи уже от моей квартиры в моем городе Ирпень. Что это значит для меня? Чтобы вы понимали, я даже своей комнаты никогда не имела! Так сложилась моя жизнь. Свое собственное жилье – это на самом деле была моя мечта, которая была не менее желанной, чем олимпийская медаль.

И вот сегодня я держу право собственности на однокомнатную квартиру на 41 метр квадратный. Уже завтра я бы могла начать ремонтные работы. Только… за всеми моими победами стоит еще один человек. Это мой тренер, с которым я работаю на протяжении восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом на протяжении всего времени. Да, было нелегко. Было такое время, что он мне покупал одежду. Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на собраниях. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья!

Я очень ценю весь вклад своего тренера в меня. Я понимаю, на какие жертвы он шел ради этой победы. И хоть в нашей стране, к сожалению, тренеров оставляют без внимания, но я все же хочу сказать своему тренеру: "СПАСИБО". И отдать подаренную мне квартиру заслуженному тренеру Украины Владимиру Васильевичу Яременко. Вы ее заслужили! А я продолжаю мечтать и работать над воплощением своих желаний. А вы мне как всегда поможете.