Матч 28 тура АПЛ Вулверхэмптон – Ливерпуль запомнился ужасным эпизодом с участием голкипера хозяев Патрисиу. Руй после борьбы с собственным игроком потерял сознание.

Ужасная травма голкипера

Матч был не слишком зрелищным на интересные события и голы. В добавленное к первому тайму время единственный результативный выстрел во встрече забил Диогу.

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На 87-й минуте голкипер Вулверхэмптона получил сложную травму. В одной из атак Ливерпуля защитник хозяев Конор Коуди влетел коленом прямо в лицо собственного вратаря Руи Патрисиу. От удара голкипер потерял сознание.

Интересно, что в том моменте Салаху удалось забить, но сделал это нападающий из положения вне игры.

Игру приостановили почти на 15 минут. Патрисио покинул газон только на носилках, медики продолжали оказывать помощь футболисту уже за пределами футбольного поля. Арбитр добавил к основному времени встречи за эту остановку аж 18 минут, но за это время ничего на табло не изменился – 0:1 минимальная победа Ливерпуля.

После поединка тренер "волков" Нуно Эспириту Санто отметил, что голкипер находится в стабильном состоянии. Для Патрисиу эта встреча стала 29-й в сезоне во всех турнирах. За это время португалец пропустил 38 голов и еще в 8-ми поединках оставил свои владения на замке.

Видео ужасного столкновения игроков Вулверхэмптона