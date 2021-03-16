Матч 28 туру АПЛ Вулверхемптон – Ліверпуль запам'ятався жахливим епізодом за участю голкіпера господарів Патрісіу. Руй після боротьби з власним гравцем втратив свідомість.

Жахлива травма голкіпера

Матч був не надто видовищним на цікаві події та голи. У доданий до першого тайму час єдиний результативний постріл у зустрічі забив Діогу.

Більше про матч Ліверпуль мінімально обіграв Вулверхемптон: відео

На 87-й хвилині голкіпер Вулверхемптона зазнав складної травми. В одній з атак Ліверпуля захисник господарів Конор Коуді влетів коліном прямо в обличчя власного воротаря Руї Патрісіу. Від удару голкіпер знепритомнів.

Цікаво, що у тому моменті Салаху вдалось забити, але зробив це нападник з положення поза грою.

Гру призупинили майже на 15 хвилин. Патрісіо залишив газон лише на ношах, медики продовжували надавати допомогу футболісту вже за межами футбольного поля. Арбітр додав до основного часу зустрічі через цю зупинку аж 18 хвилин, але за цей час нічого на табло не змінилось – 0:1 мінімальна перемога Ліверпуля.

Після поєдинку тренер "вовків" Нуно Еспіріту Санто зазначив, що голкіпер перебуває в стабільному стані. Для Патрісіу ця зустріч стала 29-ю у сезоні у всіх турнірах. За цей час португалець пропустив 38 голів та ще у 8-ми поєдинках залишив свої володіння на замку.

Відео жахливого зіткнення гравців Вулверхемптона