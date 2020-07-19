В ночь с 18-го на 19 июля на Бойцовском острове в Абу-Даби прошел турнир под названием UFC Fight Night 172.

В последнем бою предварительного карда украинский грузин Роман Долидзе (7-0) нанес поражение россиянину Хадису Ибрагимову (8-3). В конце первого раунда у Романа прошел коронный удар коленом в голову, и рефери остановил поединок, пишет 24 канал.

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Видео нокаута

Roman Dolidze delivers a statement with a beautiful finish over Khadis Ibragimov.#UFCFightIsland2 pic.twitter.com/pxaEGRkcLh — WhatsUpMMA (@WhatsUp_MMA) July 18, 2020

Для Долидзе это был дебютный бой в UFC и 7 победа в профессиональной карьере MMA, без поражений. Родившись в Батуми, много лет Роман тренировался и выступал в Одессе под украинским флагом.

Роман Долидзе – Хадис Ибрагимов видеообзор боя

В тяжелом весе украинец, выступающий под флагом Молдовы, Сергей Спивак также победил своего соперника Карлоса Фелипе (8-1). "Полярный медведь" провел три успешных тейкдауна и нанес 165 ударов против 44 у бразильца. Это заставило большинство судей отдать предпочтение Спиваку.