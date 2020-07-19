В ніч з 18-го на 19 липня на Бійцівському острові в Абу-Дабі пройшов турнір під назвою UFC Fight Night 172.

В останньому бою попереднього карда український грузин Роман Долідзе (7-0) завдав нищівної поразки росіянину Хадісу Ібрагімову (8-3). У кінцівці першого раунду у Романа пройшов коронний удар коліном в голову, і рефері зупинив поєдинок, пише 24 канал.

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Відео нокауту

Roman Dolidze delivers a statement with a beautiful finish over Khadis Ibragimov.#UFCFightIsland2 pic.twitter.com/pxaEGRkcLh — WhatsUpMMA (@WhatsUp_MMA) July 18, 2020

Для Долідзе це був дебютний бій у UFC і 7 перемога в професійній кар'єрі MMA, без поразок. Народившись в Батумі, багато років Роман тренувався і виступав в Одесі під українським прапором.

Роман Долідзе – Хадіс Ібрагімов відеоогляд бою

У важкій вазі українець, який виступає під прапором Молдови, Сергій Співак також переміг свого суперника Карлоса Феліпе (8-1). "Полярний ведмідь" провів три успішних тейкдауни і завдав 165 ударів проти 44 у бразильця. Це змусило більшість суддів віддати перевагу Співаку.