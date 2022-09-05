Национальная команда начнет свой сбор 16 сентября в Варшаве. А уже 21 сентября сыграет первый матч – в Глазго против Шотландии. Далее команду ожидают матчи против Армении (24 сентября) и еще один матч против Шотландии (27 сентября).

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Готовиться к этим матчам будут 25 футболистов.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла), Андрей Лунин (Реал, Испания).

Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла), Андрей Лунин (Реал, Испания). Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик, Илья Забарный (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).

Александр Караваев, Александр Тимчик, Илья Забарный (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Тарас Качараба (Славия, Чехия). Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЭ), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Виктор Коваленко (Специя, Италия).

Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЭ), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Виктор Коваленко (Специя, Италия). Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артём Довбик (СК Днепр-1).

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Кроме 25 футболистов в основном списке, Петраков определился и с попавшими в резерв игроками. Их вызовут в случае травмы или других потребностей в расположении главной команды.

Резерв: Артем Беседин (Динамо), Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий (оба – СК Днепр-1), Егор Назарина (Заря), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Даниил Игнатенко (Бордо, Франция).