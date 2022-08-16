Польша снова протягивает руку помощи

В последнем туре "сине-желтые" будут принимать Шотландию. Наша сборная определилась с местом поединка.

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Украина снова сыграет в Польше, которая стала настоящим надежным союзником в войне против России, но не забывает протягивать руку помощи нашей стране на спортивном фронте.

Подопечные Александра Петракова проведут игру с шотландцами в Кракове на 15-тысячном стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского. На этой арене выступает местный футбольный клуб Краковия.

Обратите внимание! Матч запланирован на 27 сентября, а время встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Перед этим Украина сыграет первый матч против Шотландии, который пройдет 21 сентября. А уже 24 сентября украинцы будут гостить дома в Армении.

Как выступала сборная Украины в Лиге наций-2022/2023