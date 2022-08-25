С момента публикации предыдущего рейтинга изменений почти никаких не произошло. Украина осталась на 27-м месте, как и прежде, сохранив свои 1542,79 балла. Среди европейских сборных наша команда занимает 16 место.
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В общей сложности в топ-50 произошла лишь одна смена – Катар поднялся на 48 место, потеснив на одну позицию сборную Греции. Остальные команды остались там, где и были до этого.
Топ-10 рейтинга ФИФА по состоянию на 25 августа 2022 года
- Бразилия – 1837,56.
- Бельгия – 1821,92.
- Аргентина – 1770,65.
- Франция – 1764,85.
- Англия – 1737,46.
- Испания – 1716,93.
- Италия – 1713,86.
- Нидерланды – 1679,41.
- Португалия – 1678,65.
- Дания – 1665,47.
Что касается соперников сборной Украины в Лиге наций, то Шотландия занимает 45-е место, Ирландия — 47-е, а Армения продолжает находиться на 92-й позиции.