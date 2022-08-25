С момента публикации предыдущего рейтинга изменений почти никаких не произошло. Украина осталась на 27-м месте, как и прежде, сохранив свои 1542,79 балла. Среди европейских сборных наша команда занимает 16 место.

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В общей сложности в топ-50 произошла лишь одна смена – Катар поднялся на 48 место, потеснив на одну позицию сборную Греции. Остальные команды остались там, где и были до этого.

Топ-10 рейтинга ФИФА по состоянию на 25 августа 2022 года

Бразилия – 1837,56. Бельгия – 1821,92. Аргентина – 1770,65. Франция – 1764,85. Англия – 1737,46. Испания – 1716,93. Италия – 1713,86. Нидерланды – 1679,41. Португалия – 1678,65. Дания – 1665,47.

Что касается соперников сборной Украины в Лиге наций, то Шотландия занимает 45-е место, Ирландия — 47-е, а Армения продолжает находиться на 92-й позиции.