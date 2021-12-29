Бухарестське Динамо опинилося у складному становищі – команда йде на передостанньому місці в турнірній таблиці чемпіонату Румунії.

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Саме цей клуб є рідним для Мірчі Луческу. І він навіть організував товариський матч між київським та бухарестським Динамо. Тепер же вирішив допомогти, надавши гравців в оренду.

Румунські ЗМІ повідомляють, що головний тренер бухарестського Динамо Флавіус Стойкан отримав список з 12 імен футболістів, яких він може взяти в оренду, якщо вони йому будуть потрібні. Згодом стало відомо, що мова йде про тих гравців, які виступають в оренді в одеському Чорноморці.

Орендовані в Чорноморець

Загалом в Чорноморці в першій половині сезону виступали одразу 16 гравців, які орендовані в Динамо. Усі вони можуть покинути одеський клуб. Причина в тому, що "моряки" змінили керівництво клубу, яке готове вдатися до перебудови команди, відмовившись від орендованих в Динамо гравців.

Саме для того, щоб вони продовжували отримувати ігрову практику, київське Динамо і готове віддати їх в оренду в румунський клуб. Змінити клубну прописку взимку 2022 року можуть Георгій Цітаішвілі, Владислав Кучерук, Крістіан Біловар, Роман Вантух, Денис Кузик, Данило Скорко, Мохаммед Кадірі, Микола Михайленко, Юрій Тлумак, Богдан Білошевський, Євген Смирний, Ярослав Надольський, Вадим Мащенко, Євген Ісаєнко, Владислав Ванат та Данило Сухоручко.

Відтак Флавіус Стойкан обиратиме саме з цих гравців.