Временная замена легионеров: Ребров вызвал лидеров "молодежки" в помощь сборной Украины
Источник:УАФ
Сборная Украины по футболу взяла курс в испанскую Марбелью, где будет готовиться к матчам плей-офф отбора на Евро-2024. Вместе с командой в Испанию отправились несколько игроков "молодежки".
В Испанию главная команда страны отправилась из польского аэропорта Жешува, но не в полном составе. Уже непосредственно в Марбелье к сборной Украины присоединятся легионеры (12 футболистов).
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Кто из "молодежки" отправился на сборы сборной Украины в Испанию
Поэтому, чтобы провести полноценный тренировочный процесс, главный тренер Сергей Ребров вызвал в расположение сборной Украины сразу 6-х игроков "молодежки".
- Руслан Нещерет (Динамо);
- Константин Вивчаренко (Динамо);
- Назарий Волошин (Динамо);
- Арсений Батагов (Заря);
- Валентин Рубчинский (Днепр-1);
- Олег Очеретько (Днепр-1).
Все они будут тренироваться с футболистами основной сборной Украины, пока в расположение "сине-желтых" не приедут легионеры.
Ребров вызвал нескольких игроков "молодежки" на сборы в Испанию / Фото УАФ (Андрея Ющака)
Напомним, что 8 марта Ребров объявил заявку сборной Украины на мартовские матчи. А уже через три дня (11 марта) довызвал в лагерь "сине-желтых" двух игроков – Александра Тымчика из Динамо и Алексея Гуцуляка из Днепра-1.
- Уже 21 марта подопечные Реброва сыграют против Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024. Начало в 21:45.
- В случае победы "сине-желтым" останется сделать один шаг для выхода в финальную часть чемпионата Европы – 26 марта одержать успех в матче против триумфатора противостояния Израиль – Исландия (21 марта).