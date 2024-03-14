В Испанию главная команда страны отправилась из польского аэропорта Жешува, но не в полном составе. Уже непосредственно в Марбелье к сборной Украины присоединятся легионеры (12 футболистов).

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Кто из "молодежки" отправился на сборы сборной Украины в Испанию

Поэтому, чтобы провести полноценный тренировочный процесс, главный тренер Сергей Ребров вызвал в расположение сборной Украины сразу 6-х игроков "молодежки".

Руслан Нещерет (Динамо);

Константин Вивчаренко (Динамо);

Назарий Волошин (Динамо);

Арсений Батагов (Заря);

Валентин Рубчинский (Днепр-1);

Олег Очеретько (Днепр-1).

Все они будут тренироваться с футболистами основной сборной Украины, пока в расположение "сине-желтых" не приедут легионеры.

Ребров вызвал нескольких игроков "молодежки" на сборы в Испанию / Фото УАФ (Андрея Ющака)

Напомним, что 8 марта Ребров объявил заявку сборной Украины на мартовские матчи. А уже через три дня (11 марта) довызвал в лагерь "сине-желтых" двух игроков – Александра Тымчика из Динамо и Алексея Гуцуляка из Днепра-1.