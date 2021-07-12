Когда вы будете спать, я убью вас, – МакГрегор в порыве гнева пригрозил Порье

Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор проиграл три поединка из четырех предыдущих. Недавно очередное поражение Конору нанес Дастин Порье.

Бешеный спич Конора

МакГрегор сломал ногу в конце первого раунда, что позволило Порье выиграть бой техническим нокаутом из-за решения врача.

Кстати Порье "потроллил" МакГрегора насчет четвертого боя между ними

Ирландцу сразу оказывали первую помощь в октагоне. Похоже, боль была настолько сильна, что Конор сошел с ума.

Сначала ирландец обратился к Джулии, жене Порье. Он заявил, что она "неверная". В ответ девушка показала Конору средний палец.

Также Конор осуществил угрозу семье Порье.

Когда вы будете спать, я убью вас, тебя и твою миссис! Это еще не конец! Будь осторожен, приятель,

– сказал МакГрегор.

Что известно о бое МакГрегор – Порье