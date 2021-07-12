Скажений спіч Конора

МакГрегор зламав ногу наприкінці першого раунду, що дозволило Пор'є виграти бій технічним нокаутом через рішення лікаря.

До речі Пор'є "потролив" МакГрегора щодо четвертого бою між ними

Ірландцю відразу надавали першу допомогу в октагоні. Схоже, біль був настільки сильний, що Конор з'їхав з глузду.

Спершу ірландець звернувся до Джулії, дружини Пор'є. Він заявив, що вона "зрадлива". У відповідь дівчина показала Конору середній палець.

Також Конор здійснив погрозу сім'ї Пор'є.

Коли ви будете спати, я вб'ю вас, тебе і твою місіс! Це ще не кінець! Будь обережний, приятель,

– сказав Макгрегор.

Що відомо про бій МакГрегор – Пор'є