Скажений спіч Конора
МакГрегор зламав ногу наприкінці першого раунду, що дозволило Пор'є виграти бій технічним нокаутом через рішення лікаря.
До речі Пор'є "потролив" МакГрегора щодо четвертого бою між ними
Ірландцю відразу надавали першу допомогу в октагоні. Схоже, біль був настільки сильний, що Конор з'їхав з глузду.
Спершу ірландець звернувся до Джулії, дружини Пор'є. Він заявив, що вона "зрадлива". У відповідь дівчина показала Конору середній палець.
Також Конор здійснив погрозу сім'ї Пор'є.
Коли ви будете спати, я вб'ю вас, тебе і твою місіс! Це ще не кінець! Будь обережний, приятель,
– сказав Макгрегор.
Що відомо про бій МакГрегор – Пор'є
- Конор і Дастін провели третій бій. Перша зустріч бійців відбулася у 2014 році й завершилася перемогою МакГрегора в першому раунді. Конор нокаутував Дастіна.
- Вдруге бійці зустрілися на початку 2021 року. Цього разу Пор'є нокаутував свого суперника – також у першому раунді.
- Сильнішого в парі МакГрегор – Пор'є мав визначити третій бій, який відбувся 11 липня. Конор планував взяти реванш, але зламав ногу в першому раунді.
- Ірландець прагне отримати четвертий бій, але в планах Пор'є поєдинок за титул UFC.