Перед стартом нового сезона полузащитник донецкого клуба Георгий Судаков перенес аппендэктомию. Из-за чего Георгий не принял участие ни в одном матче Шахтера в новом сезоне. Футболисту нужно определенное время на восстановление.

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Когда вернется лидер "горняков"

Журналист Владимир Зверов рассказал о разговоре с Георгием, который сообщил, когда вернется на футбольное поле.

Через полторы недели Патрик ван Леувен сможет снова рассчитывать на талантливого футболиста. Это несколько "развяжет руки" главному тренеру Шахтера в вопросе центра поля и атакующей линии.

Вероятно, Судаков сможет сыграть против Колоса (27 августа).

Судаков стал настоящим лидером не только Шахтера, но и молодежной сборной Украины на Евро-2023. Без Георгия уже сложно представить стартовый состав "горняков".

Любопытно! Судаков – воспитанник Шахтера, проведший в футболке первой команды "горняков" уже 67 матчей (10 голов и 12 ассистов). Контракт Георгия с донецким клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

До этого всего еще и 12 августа Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес вердикт другому футболисту центра поля дончан Артему Бондаренко. Игрока отстранили от футбола на два матча из-за удаления в игре против ровенского Вереса. Один поединок (против Александрии) Бондаренко уже отбыл. Артем пропустит еще игру с Кривбассом (20 августа).

Две победы и ничья на старте нового сезона позволили Шахтеру занимать 3-ю позицию в таблице УПЛ (7 баллов). Дончан сенсационно опережает львовское Движение, возглавляющее турнирную таблицу (9 очков), и кузнечный Колос, тоже набравший 7 пунктов.