Перед стартом нового сезону півзахисник донецького клубу Георгій Судаков переніс апендектомію. Через що Георгій не взяв участь у жодному матчі Шахтаря у новому сезоні. Футболісту потрібен певний час на відновлення.

Оце так Мудрик пригадав погрози фанів Арсенала, які бажали йому смерті через трансфер у Челсі

Коли повернеться лідер "гірників"

Журналіст Володимир Звєров розповів про розмову із Георгієм, який повідомив, коли повернеться на футбольне поле.

За півтора тижня Патрік ван Леувен зможе знову розраховувати на талановитого футболіста. Це дещо "розв'яже руки" головному тренеру Шахтаря у питанні центра поля та атакувальної лінії.

Ймовірно, що Судаков зможе зіграти проти Колоса (27 серпня).

Нагадаємо, що Судаков став справжнім лідером не лише Шахтаря, а й молодіжної збірної України на Євро-2023. Без Георгія вже складно уявити стартовий склад "гірників".

Цікаво! Судаков – вихованець Шахтаря, який провів у футболці першої команди "гірників" вже 67 матчів (10 голів та 12 асистів). Контракт Георгія з донецьким клубом розрахований до кінця червня 2028-го.

До цього всього ще й 12 серпня Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виніс вердикт іншому футболісту центра поля донеччан Артему Бондаренку. Гравця усунули від футболу на два матчі через вилучення у грі проти рівненського Вереса. Один поєдинок (проти Олександрії) вже Бондаренко відбув. Артем пропустить ще гру з Кривбасом (20 серпня).

Дві перемоги та нічия на старті нового сезону дозволили Шахтарю посідати 3-тю позицію у таблиці УПЛ (7 балів). Донеччан сенсаційно випереджає львівський Рух, який очолює турнірну таблицю (9 очок), та ковалівський Колос, який теж набрав 7 пунктів.