Зимой 2023-го было много слухов о возможном переходе Михаила Мудрика в Арсенал. Но другому лондонскому клубу Челси удалось из-под носа "канониров" перехватить украинского левого вингера.

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Мудрик: Люди считают, что нормально писать: я хочу, чтобы ты умер

Мудрик стал футболистом "синих". После официального трансфера фанаты "канониров" набросили с недобрыми словами и претензиями на Михаила. Он выслушал немало плохого в свою сторону, а еще большее давление ощутил, когда сыграл против Арсенала на "Эмирейтс".

Украинец вспомнил, что дело дошло даже до угроз. Разъяренные болельщики "канониров" желали Мудрику смерти.

Я никому не жаловался, ничего не говорил. Но люди считают, что нормально писать: я хочу, чтобы ты умер, не попадайся мне на глаза. Очень много такого,

– рассказал Михаил.

Левый вингер сборной Украины вообще не понимает такую реакцию фанатов Арсенала на его переход в Челси.

"Ты вообще впервые приезжаешь на такой стадион, как "Эмирейтс". Там очень много болельщиков, несколько десятков тысяч, они тебя освистывают. Хотя, что я сделал? Был в их клубе и перешел в Челси? Что я сделал этим болельщикам? Просто освистывают", – добавил украинский футболист.

Напомним, что Мудрик перешел в Челси 15 января 2023, подписав контракт до конца июня 2031-го. В прошлом сезоне-2022/2023 Михаил успел провести в футболке "аристократов" 17 матчей, в которых отличился 2 ассистами.

В новом сезоне АПЛ украинец уже успел провести свой первый поединок за Челси. Мудрик вышел на смену в домашней игре против Ливерпуля. Михаил заменил Рахима Стерлинга и помог "синим" удержать ничью против "мерсисайдцев" 1:1.

К слову. 20 августа Челси сыграет на выезде против Вест Хэма.