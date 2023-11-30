Мечтает сыграть с Динамо: игрок Полесья рассказал, когда Усик может дебютировать в УПЛ

Форвард Полесья Филипп Будковский рассказал о совместных тренировках с украинским боксером Александром Усиком. Он также назвал одну из мечтаний боксера.

По словам Будковского, Усик присоединится к тренировкам команды после поединка с Тайсоном Фьюри. Он отметил, что боксер мечтает дебютировать в УПЛ и сыграть против Динамо.

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Усик мечтает сыграть против Динамо

Вы и Александр Усик – самые сильные форварды в Украине?

– Наверное, да. Антропометрия у меня и у него схожая. Это машина. Машина украинского бокса.

На тренировках боролись с ним за верховые мячи?

– Пока нет, не так много тренировок общих было. Но у него все впереди. Думаю, после следующего боя уже будет тренироваться с нами. Ведь у него есть мечта – дебютировать в УПЛ, обязательно сыграть против Динамо (Киев).

Сперва Усик должен провести бой против Фьюри

Дата боя между Усиком Фьюри окончательно согласована – поединок состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

На кону будут все четыре чемпионских пояса: три (WBA, WBO и IBF), принадлежащие Усику, а также титул WBC Фьюри.

Бой Усик – Фьюри поначалу планировали провести 23 декабря. Однако позже перенесли на более позднюю дату, поскольку британец провел поединок с Фрэнсисом Нганну в конце октября.

Усик подписал контракт о "футбольном сотрудничестве" с Полесьем в июле этого года. Соглашение рассчитано на год. Боксер будет выступать в составе команды под номером 17. Напомним, что в УПЛ команда вышла благодаря победе в Первой лиге.