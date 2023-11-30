По словам Будковского, Усик присоединится к тренировкам команды после поединка с Тайсоном Фьюри. Он отметил, что боксер мечтает дебютировать в УПЛ и сыграть против Динамо.

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Усик мечтает сыграть против Динамо

Вы и Александр Усик – самые сильные форварды в Украине?

– Наверное, да. Антропометрия у меня и у него схожая. Это машина. Машина украинского бокса.

На тренировках боролись с ним за верховые мячи?

– Пока нет, не так много тренировок общих было. Но у него все впереди. Думаю, после следующего боя уже будет тренироваться с нами. Ведь у него есть мечта – дебютировать в УПЛ, обязательно сыграть против Динамо (Киев).

К слову. Усик подписал контракт о "футбольном сотрудничестве" с Полесьем в июле этого года. Соглашение рассчитано на год. Боксер будет выступать в составе команды под номером 17. Напомним, что в УПЛ команда вышла благодаря победе в Первой лиге.

Сперва Усик должен провести бой против Фьюри