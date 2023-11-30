По словам Будковского, Усик присоединится к тренировкам команды после поединка с Тайсоном Фьюри. Он отметил, что боксер мечтает дебютировать в УПЛ и сыграть против Динамо.
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Усик мечтает сыграть против Динамо
Вы и Александр Усик – самые сильные форварды в Украине?
– Наверное, да. Антропометрия у меня и у него схожая. Это машина. Машина украинского бокса.
На тренировках боролись с ним за верховые мячи?
– Пока нет, не так много тренировок общих было. Но у него все впереди. Думаю, после следующего боя уже будет тренироваться с нами. Ведь у него есть мечта – дебютировать в УПЛ, обязательно сыграть против Динамо (Киев).
Сперва Усик должен провести бой против Фьюри
- Дата боя между Усиком Фьюри окончательно согласована – поединок состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
- На кону будут все четыре чемпионских пояса: три (WBA, WBO и IBF), принадлежащие Усику, а также титул WBC Фьюри.
- Бой Усик – Фьюри поначалу планировали провести 23 декабря. Однако позже перенесли на более позднюю дату, поскольку британец провел поединок с Фрэнсисом Нганну в конце октября.