За словами Будківського, Усик доєднається до тренувань команди після поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Він зазначив, що боксер мріє дебютувати в УПЛ та зіграти проти Динамо.
Дивіться також Менеджер назвав проблему, з якою може зіткнутись Усик під час підготовки до бою з Ф'юрі
Усик мріє зіграти проти Динамо
Ви та Олександр Усик – найпотужніші форварди в Україні?
– Напевно, так. Антропометрія в мене і в нього схожа. Це машина. Машина українського боксу.
На тренуваннях боролися із ним за верхові м'ячі?
– Поки що ні, не так багато тренувань спільних було. Але в нього все попереду. Думаю, після наступного бою вже тренуватиметься з нами. Адже він має мрію – дебютувати в УПЛ, обов’язково зіграти проти Динамо (Київ).
Спершу Усик має провести бій проти Ф'юрі
- Дату бою між Усиком Ф'юрі остаточно узгоджено – поєдинок відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
- На кону будуть усі чотири чемпіонські пояси: три (WBA, WBO та IBF), що належать Усику, а також титул WBC Ф'юрі.
- Бій Усик – Ф'юрі спочатку планували провести 23 грудня. Однак пізніше перенесли на більш пізню дату, оскільки британець провів поєдинок із Френсісом Нганну наприкінці жовтня.