За словами Будківського, Усик доєднається до тренувань команди після поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Він зазначив, що боксер мріє дебютувати в УПЛ та зіграти проти Динамо.

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Усик мріє зіграти проти Динамо

Ви та Олександр Усик – найпотужніші форварди в Україні?

– Напевно, так. Антропометрія в мене і в нього схожа. Це машина. Машина українського боксу.

На тренуваннях боролися із ним за верхові м'ячі?

– Поки що ні, не так багато тренувань спільних було. Але в нього все попереду. Думаю, після наступного бою вже тренуватиметься з нами. Адже він має мрію – дебютувати в УПЛ, обов’язково зіграти проти Динамо (Київ).

До слова. Усик підписав контракт про "футбольну співпрацю" з Поліссям у липні цього року. Угода розрахована на рік. Боксер виступатиме у складі команди під номером 17. Нагадаємо, що до УПЛ команда вийшла завдяки перемозі у Першій лізі.

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