Мировой мужской теннис простился с одной из легенд. Об окончании профессиональной карьеры объявил Роджер Федерер.

По теме Стал самой молодой первой ракеткой мира: Карлос Алькарас – чемпион US Open-2022

41-летний швейцарец сообщил об этом на своей странице в инстаграммах. Он пообещал вернуться в теннис, но не на профессиональном уровне.

Кубок Лейвера на следующей неделе в Лондоне станет моим последним турниром ATP. Я буду больше играть в теннис в будущем, конечно, но только не на турнирах Grand Slam или тура,

– говорит Роджер.

След Федерера в истории тенниса

Роджер не выходил на корт после Уимблдона-2021 из-за травмы. За свою карьеру швейцарский теннисист выиграл 103 разных титула, уступая по этому показателю лишь Джимми Коннорсу (109).

При это Федерер 20 раз триумфовал на турнирах Grand Slam, уступая лишь Джоковичу (21) и Надалю (22):

8 побед на Уимблдоне

6 побед на Australian Open

5 побед на US Open

1 победа на Ролан Гаррос

Также Роджер выигрывал Олимпиаду в 2008 году и шесть раз – Итоговый турнир АТР. За профессиональную карьеру швейцарец выиграл 130,5 миллиона долларов призовых (третий показатель в мужском теннисе).

Интересный факт. Федерер суммарно возглавлял рейтинг АТР 310 недель. Из них 247 подряд, что является рекордом для мужского тенниса.