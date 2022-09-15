Мировой мужской теннис простился с одной из легенд. Об окончании профессиональной карьеры объявил Роджер Федерер.
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41-летний швейцарец сообщил об этом на своей странице в инстаграммах. Он пообещал вернуться в теннис, но не на профессиональном уровне.
Кубок Лейвера на следующей неделе в Лондоне станет моим последним турниром ATP. Я буду больше играть в теннис в будущем, конечно, но только не на турнирах Grand Slam или тура,
– говорит Роджер.
След Федерера в истории тенниса
Роджер не выходил на корт после Уимблдона-2021 из-за травмы. За свою карьеру швейцарский теннисист выиграл 103 разных титула, уступая по этому показателю лишь Джимми Коннорсу (109).
При это Федерер 20 раз триумфовал на турнирах Grand Slam, уступая лишь Джоковичу (21) и Надалю (22):
- 8 побед на Уимблдоне
- 6 побед на Australian Open
- 5 побед на US Open
- 1 победа на Ролан Гаррос
Также Роджер выигрывал Олимпиаду в 2008 году и шесть раз – Итоговый турнир АТР. За профессиональную карьеру швейцарец выиграл 130,5 миллиона долларов призовых (третий показатель в мужском теннисе).