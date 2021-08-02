Александр Денисов заявил, что Андрей Шевченко действительно не будет продолжать работу со сборной Украины.

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По словам журналиста, уже 9 августа должно состояться заседание исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ), на котором должен быть назначен новый наставник нашей национальной команды.

Глава УАФ Андрей Павелко знал о том, что Шевченко планирует попрощаться со сборной и сообщить об этом в инстаграме. Вскоре руководитель организации должен прокомментировать его заявление.

"Заявление, сделанное Шевченко, было согласовано между ним и Украинской ассоциацией футбола. 2 августа должна появиться реакция Павелко. Это не спонтанное решение, что Шевченко написал какой-то пост, а УАФ не готова", – сказал он.

Я знаю о том, что нового контракта не будет. В ближайшее время у сборной Украины появится новый тренер. Уже 9 августа пройдет заседание исполкома УАФ, на котором должен быть утвержден новый главный тренер сборной Украины,

– рассказал Денисов.

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