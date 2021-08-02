Олександр Денисов заявив, що Андрій Шевченко справді не буде продовжувати роботу зі збірною України.

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За словами журналіста, вже 9 серпня має відбутися засідання виконавчого комітету Української асоціації футболу (УАФ), на якому повинен бути призначений новий наставник нашої національної команди.

Глава УАФ Андрій Павелко знав про те, що Шевченко планує попрощатися зі збірною і повідомити про це в інстаграмі. Незабаром керівник організації повинен прокоментувати його заяву.

"Заява, зроблена Шевченком, була узгоджено між ним та Українською асоціацією футболу. 2 серпня повинна з'явитися реакція Павелка. Це не спонтанне рішення, що Шевченко написав якийсь пост, а УАФ не готова", – сказав він.

Я знаю про те, що нового контракту не буде. Найближчим часом у збірній України з'явиться новий тренер. Вже 9 серпня пройде засідання виконкому УАФ, на якому повинен бути затверджений новий головний тренер збірної України,

– розповів Денисов.

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