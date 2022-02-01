Когда Санитра сможет возобновить работу со сборной Украины на Олимпиаде: ответ Брынзака
Источник:"Суспільне Спорт"
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, когда главный тренер мужской команды Юрай Санитра сможет выйти из самоизоляции.
28 января Санитра был отправлен на режим самоизоляции. Также стало известно, что 2 представителя обслуживающего персонала команды сдали положительные тесты на ковид.
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"Санитра еще пока не вышел. Планирует выйти 3 – 4 февраля, если все нормально будет. Нужно два отрицательных теста сдать. Так, (может перед стартом Олимпиады вернуться в расположение сборной)", – сказал Брынзак.
Интересно, что положительный тест был у тренера женской команды Игоря Ященко, но на следующий день он уже сдал отрицательный тест, и был освобожден от самоизоляции.
Санитра нужен сборной Украины
- Перед вылетом спортсмены и тренеры прошли два ПЦР-теста, все показали отрицательные результаты в сборной Украины.
- Юрай Санитра второй раз будет работать с мужской сборной Украины на Олимпиаде. В Пхенчхане в 2018 году под его руководством украинцы дважды финишировали в топ-30 личных гонок: Дмитрий Пидручный – 21-й в спринте, Артем Тищенко – 29-й в индивидуальной гонке.