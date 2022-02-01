28 січня Санітра був відправлений на режим самоізоляції. Також стало відомо, що 2 представники обслуговуючого персоналу команди здали позитивні тести на ковід.

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"Санітра ще поки не вийшов. Планує вийти 3 – 4 лютого, якщо все нормально буде. Потрібно два негативних тести здати. Так, (може перед стартом Олімпіади повернутися у розташування збірної)", – сказав Бринзак.

Цікаво, що позитивний тест був у тренера жіночої команди Ігоря Ященка, але на наступний день він здав вже негативний тест, і був звільнений з самоізоляції.

Санітра потрібний збірній України