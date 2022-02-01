28 января Санитра был отправлен на режим самоизоляции. Также стало известно, что 2 представителя обслуживающего персонала команды сдали положительные тесты на ковид.
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"Санитра еще пока не вышел. Планирует выйти 3 – 4 февраля, если все нормально будет. Нужно два отрицательных теста сдать. Так, (может перед стартом Олимпиады вернуться в расположение сборной)", – сказал Брынзак.
Интересно, что положительный тест был у тренера женской команды Игоря Ященко, но на следующий день он уже сдал отрицательный тест, и был освобожден от самоизоляции.
Санитра нужен сборной Украины
- Перед вылетом спортсмены и тренеры прошли два ПЦР-теста, все показали отрицательные результаты в сборной Украины.
- Юрай Санитра второй раз будет работать с мужской сборной Украины на Олимпиаде. В Пхенчхане в 2018 году под его руководством украинцы дважды финишировали в топ-30 личных гонок: Дмитрий Пидручный – 21-й в спринте, Артем Тищенко – 29-й в индивидуальной гонке.