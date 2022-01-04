Когда ровно стоял, то моя правая рука доставала до колена, – Голуб рассказал о жуткой травме

Бывший боксер Егор Голуб ставил себе цель уехать на Олимпийские игры, однако из-за травмы завершил карьеру спортсмена. Теперь Голуб – тренер и работает с Денисом Беринчиком. В эксклюзивном интервью 24 каналу он поделился подробностями травмы.

Голуб: Продал авто и уехал с женой в Таиланд

Голубу пришлось уйти из бокса в 2016 году, после того как он упал во время тренировки. В результате травмы он не смог продолжать заниматься боксом.

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У меня болт в плече стоит. На тренировке банально упал на ровном месте. Хрустнуло плечо. Никакой особой боли не было. Когда уже встал, то почувствовал, что у меня рука тяжеловата. Посмотрел на себя в зеркало – когда ровно стоял, то моя правая рука доставала до колена – висела. Я попросил, чтобы мне сняли футболку, и увидел, как у меня кость из плеча торчит. Поехали к врачу,

– сказал тренер.

Голубь не берется говорить, совместима ли его травма с боксом. Вместе с тем он до сих пор занимается рукой.

"Я не знаю, совместима или нет. Я не знал, как моя рука будет действовать потом во время боя. Я принял для себя такое решение. Говорю: "Юрий Иванович, я все!" Он сказал, что это мой выбор. Чтобы вы понимали, я до сих пор ею занимаюсь. Но периодически она болит. Это уже на всю жизнь. Нужно постоянно ее закачивать и следить", – отметил экс-боксер.

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Голуб не скрывает, что ему было психологически тяжело. Однако его поддерживала жена, с которой он решил "убежать от проблем" в Таиланд.

Трудно было. Жена была рядом. Я чувствовал себя инвалидом, я не мог сам нормально ни одеться, ни обуться, ни помыться. Продал авто и уехал с женой в Таиланд,

– резюмировал тренер Беринчика.

Егор Голуб был в сборной Украины по боксу с 2008 по 2016 год. Егор выступал в двух весовых категориях.

Голубу удалось стать мастером спорта международного класса.

Он был в сборной Дмитрия Сосновского, где выступали Василий Ломаченко, Александр Усик, Денис Беринчик и другие боксеры.