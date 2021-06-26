Три условия: президент УАФ рассказал, когда может состояться матч Украина – Россия
Источник:Газета.ru
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, при каких условиях может пройти товарищеский матч между сборными Украины и России.
Ранее подобную идею предложил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
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"Организация поединка может рассматриваться только при следующих обязательных условиях. Матч может состояться после полного восстановления территориальной целостности нашего государства в пределах международно-признанных границ. А еще после того, как наши ведущие команды – Шахтер и Заря, а также первый чемпион и представитель Украины в еврокубках, Таврия, сыграют матчи чемпионата Украины на своих домашних стадионах", – сказал Павелко.
Также президент УАФ подчеркнул, что поединок Украина – Россия можно будет организовать на одном из стадионов с оккупированных территорий.
А еще после того, как там зазвучит гимн Украины, а также гимн Лиги чемпионов, в которой выступает Шахтер, а первым представителем Украины была Таврия, а также гимн Лиги Европы, где нашу страну представляет Заря, и за которыми так соскучились болельщики Донецка, Луганска и Крыма. К слову, поединок между сборными Украины и России в таком случае можно будет организовать на одном из этих стадионов. Или поочередно на каждом из них,
– заявил Павелко.
А Украина вышла на Евро-2020
- Украинская команда впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Сборная прошла в плей-офф Евро-2020 как одна из лучших команд, которая заняла 3 место.
- На Евро-2020 футболисты проиграли 2 матча на групповом этапе – Нидерландам (3:2) и Австрии (1:0), зато преодолели Северную Македонию (2:1).
- В 1/8 финала соперником Украины будет сборная Швеции. Интересно, что именно шведы помогли Украине выйти дальше, вырвав победу в Польши.