Раніше подібну ідею запропонував депутат Держдуми Дмитро Свищев.

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"Організація поєдинку може розглядатися тільки при наступних обов'язкових умов. Матч може відбутися після повного відновлення територіальної цілісності нашої держави в межах міжнародно-визнаних кордонів. А ще після того, як наші провідні команди – Шахтар і Зоря, а також перший чемпіон і представник України в єврокубках, Таврія, зіграють матчі чемпіонату України на своїх домашніх стадіонах", – сказав Павелко.

Також президент УАФ підкреслив, що поєдинок Україна – Росія моєна буде організувати на одному зі стадіонів з окупованих територій.

А ще після того, як там зазвучить гімн України, а також гімн Ліги чемпіонів, в якій виступає Шахтар, а першим представником України була Таврія, а також гімн Ліги Європи, де нашу країну представляє Зоря, і за якими так скучили вболівальники Донецька, Луганська та Криму. До слова, поєдинок між збірними України та Росії в такому випадку можна буде організувати на одному з цих стадіонів. Або по черзі на кожному з них,

– заявив Павелко.

До слова. Збірна Росії з футболу програла Данії з рахунком 1:4, посіла останнє місце в групі B і втратила шанси на вихід в плей-офф чемпіонату Європи з футболу.

А Україна вийшла на Євро-2020