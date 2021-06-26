Раніше подібну ідею запропонував депутат Держдуми Дмитро Свищев.
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"Організація поєдинку може розглядатися тільки при наступних обов'язкових умов. Матч може відбутися після повного відновлення територіальної цілісності нашої держави в межах міжнародно-визнаних кордонів. А ще після того, як наші провідні команди – Шахтар і Зоря, а також перший чемпіон і представник України в єврокубках, Таврія, зіграють матчі чемпіонату України на своїх домашніх стадіонах", – сказав Павелко.
Також президент УАФ підкреслив, що поєдинок Україна – Росія моєна буде організувати на одному зі стадіонів з окупованих територій.
А ще після того, як там зазвучить гімн України, а також гімн Ліги чемпіонів, в якій виступає Шахтар, а першим представником України була Таврія, а також гімн Ліги Європи, де нашу країну представляє Зоря, і за якими так скучили вболівальники Донецька, Луганська та Криму. До слова, поєдинок між збірними України та Росії в такому випадку можна буде організувати на одному з цих стадіонів. Або по черзі на кожному з них,
– заявив Павелко.
А Україна вийшла на Євро-2020
- Українська команда вперше в історії вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Збірна пройшла у плей-офф Євро-2020 як одна з кращих команд, що посіла 3 місце.
- На Євро-2020 футболісти програли 2 матчі на груповому етапі – Нідерландам (3:2) та Австрії (1:0), натомість здолавши Північну Македонію (2:1).
- У 1/8 фіналу суперником України буде збірна Швеції. Цікаво, що саме шведи допомогли Україні вийти далі, вирвавши перемогу в Польщі.