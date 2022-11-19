Известный инсайдер Николо Скиря назвал футболистов, не входящих в будущие планы главного тренера Аталанты Джана Пьеро Гасперини. Среди них оказался украинец Руслан Малиновский.
Интересно узнать СМИ назвали сумму, за которую Аталанта отпустит Малиновского
Аталанта открыта к предложениям
Также компанию полузащитника сборной Украины составил французский нападающий Жереми Бога. Оба могут покинуть Бергамо уже этой зимой.
В СМИ активно распространяется информация о двух кандидатах на Малиновского. Вроде бы Марсель и Тоттенхэм попытаются побороться за забивного украинца. Также есть слухи об интересе со стороны итальянских Интера и Милана.
Об интересе этих клубов известно уже очень давно. В печати была информация, что еще летом Марсель и Тоттенхэм пытались подписать Руслана. Но не убедили Аталанта.
Также фигурировали слухи, что вроде бы Гасперини не хочет отпускать Малиновского посреди сезона. Однако в Аталанте назвали сумму, за которую готовы попрощаться с атакующим полузащитником.
Контракт Руслана с итальянским грандом рассчитан до конца июня 2024 года, хотя на портале Transfermarkt эти данные разнятся – до 30 июня 2023-го. Напомним, что украинец выступает за клуб из Серии А с лета 2019 года.
- Напомним, что в сезоне-2022/2023 Малиновский провел в футболке бергамовского клуба 14 матчей, в которых забил один гол и совершил два ассиста.
- Что касается Бога, то Жереми провел в этом сезоне 6 поединков, но не отличился результативными действиями.