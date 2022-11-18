Около 4 миллионов евро могут убедить Аталанта отпустить Руслана Малиновского. Атакующий полузащитник имеет контракт с бергамовским клубом до конца июня 2024 года. Но может покинуть итальянскую команду уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Интересно узнать Цыганков превзошел голевой рекорд Реброва в Динамо

Много отдавать за трансфер украинца не нужно

Интересно, что портал Transfermarkt отмечает, что соглашение украинца с клубом Серии А рассчитано до 30 июня 2023 года, но сам полузащитник несколько скорректировал эти цифры.

29-летний украинский футболист является приоритетным трансфером французского Марселя.

Также была информация об интересе со стороны клубов Английской Премьер-лиги.

Ранее СМИ раздули слухи, что у Малиновского конфликт с главным тренером Аталанты Джаном Пьеро Гасперини. Что станет одной из основных причин прощания футболиста с итальянским клубом.

Однако Руслан опроверг такую информацию.