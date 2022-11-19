Відомий інсайдер Ніколо Скіра назвав футболістів, які не входять у майбутні плани головного тренера Аталанти Джана П'єро Гасперіні. Серед них опинився українець Руслан Маліновський.

Цікаво дізнатись ЗМІ назвали суму, за яку Аталанта відпустить Маліновського

Аталанта відкрита до пропозицій

Також компанію півзахиснику збірної України склав французький нападник Жеремі Бога. Обидва можуть покинути Бергамо вже цієї зими.

У ЗМІ активно поширюється інформація про двох кандидатів на Маліновського. Начебто Марсель та Тоттенхем спробують поборотись за забивного українця. Також є чутки про інтерес зі сторони італійських Інтера та Мілана.

Про зацікавленість цих клубів відомо вже дуже давно. У пресі була інформація, що ще влітку Марсель та Тоттенхем намагались підписати Руслана. Але не переконали Аталанту.

Також фігурували чутки, що начебто Гасперіні не хоче відпускати Маліновського посеред сезону. Однак в Аталанті назвали суму, за яку готові попрощатись із атакувальним півзахисником.

Контракт Руслана з італійським грандом розрахований до кінця червня 2024 року, хоча на порталі Transfermarkt ці дані різняться – до 30 червня 2023-го. Нагадаємо, що українець виступає за клуб із Серії А з літа 2019-го.