Глава Top Rank и промоутер украинского боксера Василия Ломаченко американец Боб Арум рассказал, когда его компания планирует проведение крупных шоу.

Вероятно, Василий Ломаченко вернется в ринг в промежутке с апреля по июль. Слова Арума цитирует BoxingScene.

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"Мы ничего не планируем на март. А потом у нас должно быть два шоу в апреле. А потом с мая по конец июля у нас будет восемь или девять вечеров бокса. Надеемся, что зрителей уже допустят", – заявил он.

Последний бой Ломаченко

В последний раз Ломаченко выходил в ринг в ночь с 17-го на 18 октября 2020 года в поединке с американцем Теофимо Лопесом.

Победу единогласным решением судей одержал американец, который стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,235 кг).

Ломаченко в этом бою потерял чемпионские титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO).