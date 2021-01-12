Глава Top Rank і промоутер українського боксера Василя Ломаченка американець Боб Арум розповів, коли його компанія планує проведення великих шоу.

Ймовірно, Василь Ломаченко повернеться в ринг у проміжку з квітня по липень. Слова Арума цитує BoxingScene.

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"Ми нічого не плануємо на березень. А потім у нас повинно бути два шоу в квітні. А потім з травня по кінець липня у нас буде вісім або дев'ять вечорів боксу. Сподіваємося, що глядачів уже допустять", – заявив він.

Останній бій Ломаченка

В останній раз Ломаченко виходив в ринг в ніч з 17-го на 18 жовтня 2020 року в поєдинку з американцем Теофімо Лопесом.

Перемогу одноголосним рішенням суддів здобув американець, який став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,235 кг).

Ломаченко в цьому бою втратив чемпіонські титули за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської ради (WBC) і Всесвітньої боксерської організації (WBO).