Элина Свитолина призналась, когда планирует посетить Украину

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, когда приедет в Украину. В частности спортсменка поделилась планами после US Open.

В понедельник, 26 августа, начинается последний теннисный "мэйджор" года. Им традиционно станет Открытый чемпионат США, в котором примет участие рекордное количество украинских теннисисток.

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Когда Свитолина приедет в Украину

Теннисистка отметила, что планирует посетить Родину после Нью-Йорка – на свой день рождения и победу на Открытом чемпионате США она бы очень хотела.

Посмотрим, какой будет ситуация, но для меня провести день рождения в Украине – это было бы очень особенно. Провести время с родными и близкими – это невероятная возможность для меня. И чтобы мы все также насладились моим днем рождения. Знаете, эти выдающиеся 30 лет. Поэтому, так, это будет особый момент,

– рассказала Элина Свитолина.

Отметим, что в первом круге US Open украинка победила представительницу Аргентины Марию Лурдес Карл по итогам двух сетов со счетом 1:2 (3:6, 6:3, 6:4).