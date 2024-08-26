Известный гонконгский актер с детства, Джеки Чан, будет одним из факелоносцев перед церемонией открытия Паралимпиады-2024. Также будут участвовать французская актриса Эльза Зильберштейн и хореограф Бенжамин Мильпье.

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Огонь из Великобритании прибыл во Францию

Паралимпийский огонь был зажжен в Сток-Манделе, в городе-основателе паралимпийского движения. Потом его переправили через тоннель под проливом Ла-Манш. Приняла его французская фехтовальщица на коляске – Эмманель Ассман.

Нести огонь начнут за несколько часов до начала Игр-2024. Он был разделен на 12 частей, которые пронесут 1000 факелоносцев в пятидесяти городах. Все участники будут шагать в Париж на церемонию открытия.

Паралимпийские игры-2024 начнется 28 августа и завершится осенью, 8 сентября. Украину на Паралимпиаде-2024 представят 140 спортсменов.