У понеділок, 26 серпня, розпочинається останній тенісний "мейджор" року. Ним традиційно стане Відкритий чемпіонат США, у якому візьме участь рекордна кількість українських тенісисток.

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Коли Світоліна приїде в Україну

Тенісистка зазначила, що планує відвідати Батьківщину після Нью-Йорку – на свій день народження і перемогу на Відкритому чемпіонаті США вона б дуже хотіла.

Подивимося, якою буде ситуація, але для мене провести день народження в Україні – це було б дуже особливо. Провести час із рідними та близькими – це неймовірна можливість для мене. І щоб ми всі також насолодилися моїм днем народження. Знаєте, ці видатні 30 років. Тому, так, це буде особливий момент,

– розповіла Еліна Світоліна.

Відзначимо, що у першому колі US Open українка перемогла представницю Аргентини Марію Лурдес Карл за підсумком двох сетів з рахунком 1:2 (3:6, 6:3, 6:4).