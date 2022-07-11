Организаторы турнира не допустили к соревнованиям российских и белорусских теннисистов. Они заявили, что не хотят, чтобы успех спортсменов на турнире был использован в пользу пропагандистской машины российского режима. Ведь россия часто использует такой прием. Чего стоят только Олимпийские игры.

Но с таким решением не согласились в ATP, WTA и ITF. Поэтому решили не засчитывать рейтинговые очки за участие в Уимблдоне.

У женщин победу одержала Елена Рыбакина из Казахстана. Это официально она представляет Казахстан. Но родилась и выросла она в Москве, и была гражданкой россии. И только ради карьеры сменила гражданство.

В то же время есть данные о том, что она продолжает проживать в Москве. Поэтому и платит там налоги – в российский бюджет. А из этого бюджета и финансируется российская военная агрессия против Украины. Например, за победу на Уимблдоне она получит 2 миллиона фунтов стерлингов.

Рыбакина не смогла ни опровергнуть как следует, ни подтвердить эти утверждения. А уже во время пресс-конференции после победы она проигнорировала вопрос о войне в Украине. Сделала вид, что не расслышала его как следует. А от вопроса о своем российском происхождении снова решили увернуться, переведя разговор о том, "как в нее поверили в Казахстане".

Ситуация с Джоковичем несколько иная. Он хоть и не финансирует войну против Украины, но от поддержки российских спортсменов не отказывается. И заявляет, что не понимает, почему российские и белорусские спортсмены дисквалифицированы.

"Я не могу сказать, что полностью соглашаюсь с бессрочным запретом на выступления российским игрокам, белорусским игрокам. Я просто не вижу, какой был их вклад во что-то из того, что происходит. Мне не кажется, что это справедливо", – заявил Джокович еще перед стартом турнира.

Серб даже радовался, когда организаторов Уимблдона наказали за отстранение россиян и белорусов. Хотя от этого потерял сам теннисист. Он хоть и победил на турнире в четвертый раз подряд, но опустился с третьего на седьмое место в рейтинге.

Вот и получается, что с одной стороны россиян действительно не было на Уимблдоне, но "российский след" там остался, и довольно значительный. Теперь осталось увидеть, что будет на US Open.