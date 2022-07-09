В финале Рыбакина противостояла Онс Жабер из Туниса. Для обеих теннисисток это был первый финал турниров Grand Slam.

Важно Финалистка Уимблдона Рыбакина может платить налоги в россии

Елена Рыбакина – Онс Жабер 2:1 (3:6, 6:2, 6:2)

Теннисистки сыграли все три сета в финале, потратив на игру один час и 51 минуту. И лучше этот матч провела именно Рыбакина. Хотя она и проиграла в первом сете, позволив сопернице дважды совершить брейк-пойнт. Жабер была близка к тому, чтобы и третий брейк организовать, но Рыбакина однажды спасла свою подачу, заработав очко.

А вот во втором сете уже Рыбакина дважды сумела выиграть на подаче соперницы, поведя в счете 5:1. При этом первые пять сетов теннисистки доводили до брейков, но успеха теннисистка из Казахстана достигла всего дважды.

Третий сет Жабер снова начала неудачно, отдав свою подачу сопернице. В шестом гейме она была близка к тому, чтобы сравнять счет, но не удалось. А в седьмом гейме снова позволила сопернице оформить брейк. После этого Рыбакина на своей подаче и одержала победу в матче, выиграв Уимблдон.

За победу на этом турнире Рыбакина получит 2 миллиона фунтов призовых стерлингов. С этих призовых теннисистка уплатит налоги. По всей вероятности, налоги она платит в россии. Ведь родилась она в Москве и имела российское гражданство. Но для продолжения карьеры официально получило гражданство Казахстана. В то же время, по данным журналиста Сэма Стрита, Рыбакина продолжает жить в Москве, поэтому именно там и платит налог на прибыль. Так что если она платит налоги в россии, то они пойдут и на финансирование войны против Украины.