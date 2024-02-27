В этом году клубам УПЛ наконец-то разрешили допустить на трибуны болельщиков. Ранее фанатов не пускали на стадионы из-за пандемии коронавируса, а позже – из-за военного положения.

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Будут ли зрители в Первой лиге?

Теперь же болельщиков должны допустить и на матчи Первой и Второй лиг. Соответствующее решение клубы должны получить от местных военных администраций. Ранее уже появлялась информация, что Карпатам позволят допустить 3 тысячи фанатов.

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о процедуре допуска фанатов и определения количества доступных мест. Он отметил, что многие команды откажутся проводить игры с болельщиками.

Завершается сбор информации. Детальный анализ по каждой команде впереди. В отличие от УПЛ, где только Днепр-1 оказался не готов приглашать зрителей на свои официальные поединки, среди клубов ПФЛ таких отказников хватать. Надо быть реалистами. Никто не позволит рисковать жизнью болельщиков. Каждая мелочь должна быть учтена. У Украины коварный враг. Это и так большое достижение, что при военном положении происходят футбольные первенства,

– отметил Каденко.

Турнирное положение в Первой и Второй лигах

Напомним, что сезона 2023-2024 во втором и третьем дивизионах чемпионата Украины возобновится 23 марта. В Первой лиге осталось провести по десять туров в Чемпионской группе и Группе выбывания.

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Лидером в первой группе являются Карпаты, которые на три балла опережают Ингулец. Согласно формату турнира, 1-2 места напрямую поднимутся в элитный дивизион, а 3-4 места будут играть в переходных матчах с 13-14 командами из УПЛ.

Во Второй лиге осталось отыграть 11 туров. Лидерами являются Звягель и ЮКСА, которые на пять баллов опережают Дружбу. Победитель дивизиона напрямую выйдет во второй дивизион, а 2-3 места будут играть в стыковых встречах против 8-9 команд Группы выбывания Первой лиги.