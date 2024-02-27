Цього року клубам УПЛ нарешті дозволили допустити на трибуни вболівальників. Раніше фанатів не пускали на стадіони через пандемію коронавірусу, а пізніше – через воєнний стан.

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Чи будуть глядачі у Першій лізі?

Тепер же вболівальників мають допустити і на матчі Першої та Другої ліг. Відповідне рішення клуби мають отримати від місцевих військових адміністрацій. Раніше вже з'являлась інформація, що Карпатам дозволять допустити 3 тисячі фанатів.

Президент ПФЛ Олександр Каденко розповів про процедуру допуску фанатів та визначення кількості доступних місць. Він зазначив, що чимало команд відмовляться проводити ігри із вболівальниками.

Завершується збір інформації. Детальний аналіз по кожній команді попереду. На відміну від УПЛ, де тільки Дніпро-1 виявився не готовий запрошувати глядачів на свої офіційні поєдинки, серед клубів ПФЛ таких відмовників вистачатиме. Треба бути реалістами. Ніхто не дозволить ризикувати життям уболівальників. Кожна дрібниця повинна бути врахована. В України підступний ворог. Це й так неабиякий здобуток, що за воєнного стану відбуваються футбольні першості,

– зазначив Каденко.

Турнірне становище у Першій та Другій лігах

Нагадаємо, що сезону 2023-2024 у другому та третьому дивізіонах чемпіонату України відновиться 23 березня. У Першій лізі залишилось провести по десять турів у Чемпіонській групі та Групі вибування.

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Лідером у першій групі є Карпати, які на три бали випереджають Інгулець. Згідно з форматом турніру, 1-2 місця напряму піднімуться до елітного дивізіону, а 3-4 місця гратимуть у перехідних матчах з 13-14 командами з УПЛ.

У Другій лізі залишилось відіграти 11 турів. Лідерами є Звягель та ЮКСА, які на п'ять балів випереджають Дружбу. Переможець дивізіону напряму вийде у другий дивізіон, а 2-3 місця гратимуть у стикових зустрічах проти 8-9 команд Групи вибування Першої ліги.