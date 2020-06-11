Клуби Другої ліги знову проголосували за дострокове завершення сезону
У Києві триває позачергова конференція ПФЛ. Друга ліга вирішила завершити змагання достроково.
За це рішення віддали 11 голосів. 6 голосів були за продовження сезону. Рішення направлено виконкому УАФ, повідомляє офіційний сайт "Металіст-1925".
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Таким чином, чемпіонат у Другій лізі чемпіонату буде завершено з поточними результатами.
Завершення сезону в Другій лізі
Раніше ПФЛ вже завершувала чемпіонат у Другій лізі. Тоді рішення підтримали представники 14 команд, 5 були проти, а 1 утримався.
Однак після того як виникла дискусія по Першій лізі, було вирішено винести питання на позачергову Конференцію.
Результати Другої ліги
Друга ліга України розділена на дві частини – групу A та B. У Першу лігу виходять дві найкращі команди кожної групи.
Всього до паузи в чемпіонаті було зіграно 20 турів.
У першій групі лідирувала "Нива" Тернопіль, а на другому місці було "Полісся". У групі B першим був ВПК-Агро, який випереджав "Кристан" та "Альянс" всього на один бал.
Серед аутсайдерів двох ліг були "Оболонь-Бровар 2" та "Чорноморець 2".