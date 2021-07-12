Клубы УПЛ решили, возвращать ли Минай в элитный дивизион

Несколько дней назад донецкий Олимпик отказался от участия в чемпионате УПЛ. Дончан в элитном дивизионе заменит клуб, который только что его покинул.

После того как состоялась официальная процедура выхода Олимпика из состава участников УПЛ, другие клубы элитного дивизиона дали добро на возвращение в чемпионат закарпатского Миная, который в прошлом сезоне занял последнее место в турнирной таблице и понизился в классе.

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Данное решение официально будет утверждено на одном из исполкомов УАФ, который должен состояться в ближайшее время, после того, как наступит полная ясность с участниками Премьер-лиги, а также первого и второго дивизионов, поскольку в Первой лиге также неизвестна судьба МФК Николаев

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