Українські баскетболісти Святослав Михайлюк та Олексій Лень зіграли за свої клуби в НБА. Детройт та Торонто здобули другі перемоги у новому сезоні.

Український захисник Святослав Михайлюк провів на майданчику проти Фінікс Санз 17 хвилин та 8 секунд. За цей час баскетболіст набрав 6 очок, зробив одну передачу та одне перехоплення. У його пасиві одна втрата, пише 24 канал.

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Перемоги українців

У підсумку – 110:105 на користь Детройта. У цьому сезоні Святослав зіграв 8 матчів та у середньому приносить команді 8,8 очок при двох підбираннях.

Інший українець Олексій Лень вперше вийшов у стартовій п'ятірці Торонто. Такий дебют відбувся у зустрічі проти Сакраменто. Щоправда, українець пробув на майданчику лише 4 хвилини та 44 секунди. За цей час він не запам'ятався результативними діями. Але партнери по команді вистояли та принесли перемогу – 123:144.

Обидва клуби українці здобули другі перемоги у сезоні в НБА. Детройт продовжує перебувати на дні таблиці Східної конференції – останнє 15 місце. У Торонто ж не краща ситуація – 13 сходинка з 15 команд.

Сакраменто – Торонто відеоогляд

Детройт – Фінікс відеоогляд