Защитник Филадельфии Сиксерс Сет Карри получил положительный тест на коронавирус прямо во время матча. Игрок отправился на самоизоляцию, но перед этим контактировал с партнерами по команде на скамейке для запасных.

В ночь с 7 на 8 января Филадельфия провела выездной поединок против Бруклина в регулярном чемпионате НБА. Игрок гостей Сет Карри в ходе игры узнал о своем положительном тесте на COVID-19. Об этом сообщил инсайдер ESPN Едриан Воджнаровски.

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Коронавирус во время матча

Баскетболист не участвовал во встрече из-за травмы, но решил поддержать команду присутствием на арене.

В первой части матча Карри оповестили о результате тестирования на коронавирус, который оказался положительным. Игрок в это время находился рядом с партнерами по команде на скамейке для запасных. Сет немедленно был отправлен на самоизоляцию. Но он успел контактировать с другими баскетболистами.

Sixers guard Seth Curry returned a positive test for the coronavirus, which the team learned of near the start of a loss in Brooklyn tonight, sources tell ESPN. He went to an isolation room immediately, and thereafter left arena separate from team. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 8, 2021

Теперь команде придется остаться в Нью-Йорке, чтобы следить за состоянием здоровья своих игроков. Вероятно, все будут отправлены на недельный карантин.

В итоге матч таки завершился со счетом 122:109 в пользу Бруклина. Даже несмотря на поражение Филадельфия продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. Бруклин-7-й.

Судьба следующего поединка пока неизвестна. Уже 9 января Филадельфия должна сыграть домашнюю встречу с Денвером.