Перед началом сезона Сандерленд и Суонси декларировали свои намерения повыситься в классе. Однако после 19 сыгранных туров команды значительно удалились от своей цели.

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Не оправдали ожиданий

Команда Николая Кухаревича занимает 18-е место в турнирной таблице. От зоны вылета "лебедей" удаляет всего 5 баллов.

Чуть лучше дела у Сандерленда. Команда Назария Русина идет на 9-й строчке Чемпионшипа. От зоны плей-офф за выход в АПЛ всего 3 очка. Впрочем, руководство решило избавиться от главного тренера Тони Моубрея, который возглавлял команду с августа 2022 года. В понедельник, 4 декабря, было объявлено об отставке английского специалиста.

Временно команду возглавит тренер академии Майк Доддс. Впрочем, клуб будет заниматься поисками нового специалиста.

Майкл Дафф возглавлял Свонси всего 6 месяцев. В 19 поединках команда потерпела 8 поражений. Пока команду к следующему матчу будет готовить Алан Шиен – помощник Даффа.

Какие успехи украинцев в Чемпионшипе

Напомним, что Николай Кухаревич пополнил Свонси перед началом сезона. Бывший игрок "молодежки" Украины подписал контракт до конца июля 2026 года.

В текущем сезоне Кухаревич сыграл 8 матчей, в которых отличился 1 голом. В конце октября Николай получил травму, из-за которой уже пропустил 7 матчей.

Не лучшим образом складывается карьера у Назария Русина. У 25-летнего форварда 9 матчей и 1 ассист. Последние два поединка Назарий пропустил из-за травмы.

Достойно внимания! Свой следующий матч Сандерленд сыграет 9 декабря против Вест Бромвича. В этот же день Свонси встретится с аутсайдером Чемпионшипа Ротергемом.