Перед початком сезону Сандерленд та Свонсі декларували свої наміри підвищитися в класі. Проте після 19 зіграних турів команди значно віддалилися від своєї мети.

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Не виправдали очікувань

Команда Миколи Кухаревича займає 18 місце в турнірній таблиці. Від зони вильоту "лебедів" віддаляє лише 5 балів.

Трохи кращі справи у Сандерленда. Команда Назарія Русина йде на 9-й сходинці Чемпіоншипу. Від зони плей-оф за вихід до АПЛ лише 3 очка. Втім керівництво вирішило позбутися головного тренера Тоні Моубрея, який очолював команду з серпня 2022 року. У понеділок, 4 грудня, було оголошено про відставку англійського фахівця.

Тимчасово команду очолить тренер академії Майк Доддс. Втім, клуб займатиметься пошуками нового спеціаліста.

Майкл Дафф очолював Свонсі лише 6 місяців. У 19 поєдинках команда зазнала 8 поразок. Наразі команду до наступного матчу готуватиме Алан Шіен – помічник Даффа.

Які успіхи українців в Чемпіоншипі

Нагадаємо, що Микола Кухаревич поповнив Свонсі перед початком сезону. Колишній гравець "молодіжки" України підписав контракт до кінця липня 2026 року.

В поточному сезоні Кухаревич зіграв 8 матчів, у яких відзначився 1 голом. Наприкінці жовтня Микола отримав травму, через яку вже пропустив 7 матчів.

Не кращим чином складається кар'єра у Назарія Русина. У 25-річного форварда 9 матчів та 1 асист. Останні два поєдинки Назарій пропустив через травму.

Варте уваги! Свій наступний матч Сандерленд зіграє 9 грудня проти Вест Бромвіч. В цей же день Свонсі зустрінеться з аутсайдером Чемпіоншипа Ротергемом.