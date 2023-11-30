Сандерленд принимал Гаддерсфилд в рамках 18 тура английского Чемпионшипа. В заявке хозяев не нашлось место украинскому форварду Назарию Русину.

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Резкая реакция тренера на игру украинца

Случилось это после того, как в предыдущей выездной игре с Плимутом Русин вышел в старте Сандерленда и был заменен после перерыва. После прошедшего матча главный тренер "черных кошек" Тони Мобрей рассказал, почему снял украинца с игры после первого тайма.

Я снял Русина, потому что чувствовал, будто он упустил несколько возможностей. Назарий несколько раз был в офсайде, а Майенда был очень хорош на тренировках. Майенда был таким сильным и резким, я просто почувствовал, что пора дать ему возможность в центре. Им всем нужно играть. Мы не узнаем, смогут ли они забивать голы, если не получат время на поле,

– заявлял тренер Сандерленда.

Именно после этой критики Русин даже не попал в заявку на следующую игру. Наставник отдал свое предпочтение конкуренту украинца.

Похоже, что адаптация Назария к английскому футболу происходит очень сложно. Напомним, что Русин перешел в Сандерленд в сентябре 2023-го, проведя в футболке своего нового клуба 10 матчей (2 ассиста). Его контракт с "черными котами" рассчитан до конца июня 2027 года.

Отметим, что без украинского нападающего Сандерленд уступил дома Гаддерсфилд со счетом 1:2. Нынешний клуб Русина после 18 туров идет лишь на 11 месте в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 26 баллов.