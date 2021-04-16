Финансовая прихоть Холанда

Эрлинг Холанд не против перейти в Барселону или Реал. Однако эти испанские гранды не смогут удовлетворить финансовые вкусы 20-летнего норвежского нападающего.

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Форвард, который в последних матчах ощущает "голевую засуху", хочет получать солидную зарплату в новом клубе. Холанд хочет зарабатывать 35 миллионов евро в год. Такие требования футболиста значительно усложнят его трансфер в один из ведущих клубов мира. Во время пандемии коронавируса едва ли не все футбольные команды испытывают кризис, поэтому для них такая сумма будет непосильной.

По данным Transfermarkt, трансфер Холанда обойдется в 110 миллионов евро. Контракт Эрлинга с Боруссией рассчитан до конца июня 2024 года.

Сам немецкий клуб поднял трансферную стоимость лидера команды до 180 миллионов евро. Боруссия надеется, что такая сумма отпугнет клубы, интересующиеся забивным форвардом. Они хотят оставить игрока хотя бы еще на один год. Сейчас наибольший интерес к футболисту проявляют Барселона и МанСити. Англичане видят Эрлинга в качестве замены Серхио Агуэро.