Агент и отец Голанда прибыли в Испанию: их встретил человек президента Барселоны
Представители нападающего Боруссии Дортмунд Эрлинга Голанда прибыли в Барселону. В столице Каталонии сторону Голанда встретил представитель Жоана Лапорты, президента футбольного клуба Барселона.
Источник:Diario Sport
Представители Голанда в Барселоне
Агент Мино Райола, представляющий интересы Голанда, вместе с отцом футболиста Альфом-Инге Голандом прибыл в Барселону 1 апреля.
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В аэропорту представителей Голанда встретил человек, который приближен к президенту Барселоны Жоану Лапорте.
О прилете Райоли и отца Голанда сообщили Diario Sport, Mundo Deportivo, инсайдер Фабрицио Романо и другие источники.
О причине пребывания Райолы вместе с Голландом-старшим в Барселоне пока не сообщают.
- По данным ESPN, Боруссия Дортмунд оценила Голанда в 180 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 110 миллионов евро.
- Иностранные СМИ неоднократно приписывали интерес Барселоны к Голанду. Контракт норвежского нападающего со "шмелями" действует до 30 июня 2024 года.
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