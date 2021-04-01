Представители нападающего Боруссии Дортмунд Эрлинга Голанда прибыли в Барселону. В столице Каталонии сторону Голанда встретил представитель Жоана Лапорты, президента футбольного клуба Барселона.

Представители Голанда в Барселоне

Агент Мино Райола, представляющий интересы Голанда, вместе с отцом футболиста Альфом-Инге Голандом прибыл в Барселону 1 апреля.

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В аэропорту представителей Голанда встретил человек, который приближен к президенту Барселоны Жоану Лапорте.

О прилете Райоли и отца Голанда сообщили Diario Sport, Mundo Deportivo, инсайдер Фабрицио Романо и другие источники.

О причине пребывания Райолы вместе с Голландом-старшим в Барселоне пока не сообщают.

Raiola IS in Barcelona, this is not a drill pic.twitter.com/xT8I99pAWD — TalkFCB © (@talkfcb_) April 1, 2021

Заметим, что в Испании день дурака отмечается не 1 апреля, как в Украине, а 28 декабря. Следовательно, это вряд ли розыгрыш тамошних СМИ.